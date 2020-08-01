«У меня будет нервный срыв»: Пугачева запечатлела, как двойняшки Лиза и Гарри встретили отца

Примадонна удивилась, когда обнаружила, что ее дети притворились ступеньками на лестнице.

Алла Пугачева недавно впервые за долгое время вышла свет. Вместе с Максимом Галкиным она посетила светскую вечеринку, где блеснула стройными ногами в черном наряде. Певица с радостью танцевала и веселилась. Однако и дома ей некогда скучать. Двойняшки Лиза и Гарри постоянно придумывают что-то новое. Они любят устраивать театрализованные представления и играть в саду. Дети очень дружны.

Во время самоизоляции с шестилетними малышами много времени проводил отец. Галкин учил сына мастерить разные вещи и изучать предметы под микроскопом. А Лиза устраивала импровизированные показы мод. Но теперь юморист вновь часто покидает замок по-делам. 1 августа Пугачева запечатлела бойкот, который устроили дети, которые успели соскучиться по папе. Двойняшки лежали на лестнице в гостиной.

«Если папа не приедет, у меня будет нервный срыв», — завил Гарик. «Вы дети или ступеньки?» — поинтересовалась Алла Борисовна.

Сначала дочка ей ответила, что она ребенок, но когда брат сказал, что он ступенька, то девочка изменила мнение, заверив, что она тоже говорящая ступенька.

«Говорящая ступенька, которая любит папочку моего и мамочку», — отметила малышка.

Она добавила, что будет так лежать пока папа не приедет. Когда Гарик задумался, зачем в холле висят часы, у дверей появился Гарик. Дети встретили его громким смехом.

«Когда семья встречает», — написал юморист, опубликовав ролик, снятый женой.

Поклонники пришли в восторг от двойняшек. Многие поразились тому, как повзрослели наследники пары. «Как хорошо что их двое! Им всегда хорошо вместе», «Самый счастливый папа», «Ангелочки мамины», «Ради этого стоит жить», «Какие они классные», «Какие потешные детки!» — прокомментировали пост подписчики.