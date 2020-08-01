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СМИ: народный артист Юрий Розум госпитализирован в Москве

По некоторым данным, российский 66-летний пианист перенес сложную операцию и находится под наблюдением врачей.

СМИ: народный артист Юрий Розум госпитализирован в Москве
Юрий Розум. фото: Людмила Стрижнова, издательство "Комсомольская правда"

Юрий Розум является лауреатом международных музыкальных конкурсов, профессором Российской Академии музыки им. Гнесиных. В феврале народному артисту исполнилось 66 лет. Как оказалось, у него не все в порядке со здоровьем. 1 августа стало известно, что Юрия Александровича госпитализировали в Москве.

СМИ со ссылкой на Телеграм-канал Mash написали, что российский пианист находится под пристальным наблюдением врачей. По пока неподтвержденной информации, он перенес непростую операцию по фиксации позвоночника. Отмечается, что медицинская помощь Розуму понадобилась в связи со спецификой его профессии. В течении жизни им приходилась часами проводить в сидячем положении.

Юрий Розум. Фото: globallookpress.com

В каком состоянии находится артист после операции не сообщается. Поклонники надеются, что в скором времени он поправится. Напомним, что у него есть дочка Александра, родившаяся во втором браке музыканта с женщиной по имени Ирина. Несколько лет назад он признавался, что был слишком мягким с наследницей. Артист надеялся, что она продолжит музыкальную династию и подарит внуков.

Teleprogramma.pro предупреждает читателей, что новость основана на слухах.

Тэги

госпитализация звездыСоветские артистысостояние здоровьяЮрий Розум