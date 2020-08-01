Black Star уже не тот: певицу Наzиму поклонники обвинили в плагиате Клавы Коки

Под псевдонимом Наzима выступает девушка с именем Назима Жанибекова. Она участвовала в шоу «Песни», что и сделала ее знаменитой. Под свое крыло девушку взял лейбл Black Star, основателем и владельцем которого является Тимати. Этот лейбл в последние годы не раз становился в центре скандалов. Его покинули L’One и Егор Крид, а недавно решил попрощаться с собственным творением и Тимати. Теперь поклонники подозревают, что в продюсерской компании назрел кризис.

Назима на днях выпустила новый трек под названием «Заново». Она с радостью объявила о выходе песни в соцсети. Если предыдущая песня «Тысячи историй», записанная с Валерией, имела успех. Музыкальный ролик посмотрело около 2, 2 миллиона человек. Новый трек вызвал много вопросов у фанатов. Многим он напомнил сингл другой звезды Клавы Коки «Краш». Подписчики обвинили девушку в плагиате. Мелодия показалась им очень похожей на музыку Клавы.

«Не в обиду, но немного напоминает трек „Краш“», «Мелодия очень похожая», «Музыка и бит, когда слушаешь в голове сразу слова из „Краш“», «Я как раз и думала, какую мне песню напоминает», — прокомментировали пост подписчики. Но нашлись и те, кто решил защитить звезду. Преданные фанаты стали утверждать, что песни совершенно разные по биту и аранжировке. Сама певица воздержалась от комментариев.