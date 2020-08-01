«С годовщиной, моя любовь»: Пэрис Хилтон поздравила бойфренда

Модель Пэрис Хилтон и бизнесмен Картер Реум отмечают важную дату. О новом романе 39-летняя актриса объявила еще в январе 2020 года. Похоже, Хилтон на самом деле счастлива с Реумом. Периодически на ее странице в инстаграме появляются романтические фотографии и видеоролики влюбленной пары. На этот раз девушка поздравила молодого человека с годовщиной их отношений.

«Всегда буду любить тебя», — призналась Хилтон в романтической публикации.

Многие поклонники знаменитости верят, что этот роман приведет наконец-то к замужеству.

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Напомним, до встречи с Картером Пэрис была в отношениях с актером Крисом Зилкой. Пара встречалась два года, но дальше дело не зашло. Хотя зимой 2018 года они объявили о помолвке, долгожданная свадьба так и не состоялась.

Осенью того же года модель решила уйти от Зилки, после чего он требовал вернуть помолвочное кольцо с бриллиантом в 20 карат.