Разведется ли Тимати с Анастасией Решетовой: видеопредсказание
Видео
Наглая чайка орала на целующихся: как снимали сериал «Механика любви»
Видео

«Его стойкостью можно восхищаться!»: Волочкова трогательно поздравила отца с днем рождения

Юрия Волочкову исполнилось 73 года.

«Его стойкостью можно восхищаться!»: Волочкова трогательно поздравила отца с днем рождения
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова поздравила отца с днем рождения. Балерина написала трогательную публикацию в своем инстаграме и опубликовала семейные фото. Чемпиону СССР по настольному теннису Юрию Волочкову исполнилось 73 года. Звезда отметила, что унаследовала от него самые лучшие качества: стремление к победе, упорство, трудолюбие и силу воли.

«Его силой духа и стойкостью можно восхищаться! 13 лет назад папу разбил инсульт… Я боролась за его жизнь до последнего! И смогла его спасти, несмотря на оплошность врачей, допустивших второй инсульт папы, оставив его парализованным в палате одного… С тех пор мой папа не говорит… Парализована правая сторона тела…», — поделилась Волочкова.

Также балерина отметила: она гордится тем, что носит фамилию своего отца.

Не так давно прима угодила в очередной скандал. Ее оштрафовали за нарушение карантина. Волочкова не согласилась с этим и решила оспаривать дело в суде. Повторное судебное заседание назначено на 3 августа.

Тэги

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостидень рожденияЮрий Волочков