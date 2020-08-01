«Огромный прогресс»: Тимати запечатлел подросшую дочку от Шишковой на доске для серфинга

Тимати имел не мало романов до того, как встретил Анастасию Решетову. К знойной брюнетке он ушел от Алены Шишковой, которая на тот момент только родила ему дочку Алису. Несмотря на хейтеров, которые пророчили паре скорое расставание, молодая блогерша смогла очаровать артиста. То и дело ходят слухи, что они сыграли тайную свадьбу. А в 2019 году избранницу подарила рэперу сына Ратмира.

Весь карантин Тимати провел с возлюбленной. Он помогал ей растить их наследника. Однако к концу самоизоляции девушка так устала быть мамой, что устраивала себе выходной. Теперь раз в месяц она уезжает из дома и ночует в другом месте, чаще всего вместе с рэпером. А вот отпуск пара решила провести раздельно. Анастасия с сыном уехала в Сан-Тропе, где гостит с отца своего возлюбленного. А сам артист с мамой Симоной Юнусовой и дочкой Алисой, которой уже шесть лет, предпочел отдохнуть на греческих островах.

Накануне Тимати поделился трогательными кадрами. Он запечатлел новое достижение наследницы на камеру. Рэпер смог научить девочку кататься на доске для серфинга. Алиса смогла устоять на доске, которая мчала по волнам. Ее папа при этом следил за ней с лодки.

«Моей главной целью этой поездки было увидеть этот огромный прогресс! Ни фотографии с Миоконоса, Санторини или Крита, а именно эти самые моменты когда наконец получилось — они ключевые. Я хочу что бы у моих детей было все о чем я и не мог подумать в своем детстве (хотя мне жаловаться грех). Маленькими шагами к Новым победам, день за днем», — написал артист.

А его мама Симона отметила, что ее папа был отличным педагогом. Это качество передалось ей, а потом его унаследовал ее старший сын. Она горда тем, как Тимати общается с дочкой.

«Он тактично и терпеливо объясняет, но самое главное, что дети группируются вокруг него вне занятий», — подчеркнула Юнусова.

Многие поклонники восхитились трогательными кадрами. «Мурашки по коже», «Молодец какая», «Смелая девочка», «И как вы это делайте, а дети вообще, нет слов, одни эмоции», «Алиса умничка», «Вау! Это так круто», — прокомментировали пост подписчики.