Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж

Это лето для Ольги Бодровой, дочери знаменитого актера Сергея Бодрова-младшего, значимо на события. В июле она впервые попробовала себя в роли ведущей международного кинофестиваля «Зеркало». Тогда, по словам девушки, она получила невероятный опыт. Теперь же вышла замуж. Избранником стал актер Сергей Быстров.

На церемонию бракосочетания были приглашены только самые близкие люди пары. Она прошла в Москве, на теплоходе, сообщает Spletnik.

Напомним, Ольга Бодрова закончила обучение в ГИТИСе. Ее дебютом стала эпизодическая роль в драме «Калашников», продюсером и сценаристом которой стал дед девушки — режиссер Сергей Бодров-старший. Премьера фильма прошла в феврале 2020 года.

Сергей Бодров-младший погиб во время съемок своего фильма «Связной» в Кармадонском ущелье в 2002 года. Его вдова Светлана воспитывает двоих детей Сергея — дочь Ольгу и сына Александра, который появился на свет буквально за месяц до гибели отца.