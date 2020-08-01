«Началась моя новая жизнь»: Елена Летучая сделала признание

Телеведущая увлеклась новым для себя видом спорта.

Елена Летучая увлеклась единоборствами. Фото с тренировок она опубликовала в своем инстаграме и сопроводила подписью «Сегодня началась моя новая жизнь». Подписчики были удивлены таким поворотом событий.

«Ух ты!», — написали многие пользователи сети и пожелали Летучей успехов в зале.

Пока неизвестно, оставит ли телеведущая занятия теннисом. Две недели назад Елена порадовала подписчиков снимком с корта.

Некоторое время назад вокруг актрисы разгорелся новый скандал. Ее заподозрили в плагиате. Да не кто-нибудь, а бывшая подруга Ольга Якубович. Дизайнер рассказала, что новая коллекция Летучей копирует ее вещи. Летучая тогда никак не прокомментировала произошедшее.