Сын Алибасова избил экс-директора группы «На-На»

Скандалы вокруг семьи Алибасовых не утихают. Теперь в центре внимания – сын знаменитого продюсера, 34-летний Бари. Наследник эпатажной знаменитости напал на бывшего директора группы «На-На» и избил его.

Произошел инцидент с рукоприкладством прямо на съемочной площадке – в процессе работы над фильмом про Бари Алибасова в его адрес посыпались оскорбления и обвинения. Сыну ха отца стало обидно, и он набросился с кулаками на Андрея Назарова. Несколько ударов – и вот уже противник повержен, лежит на полу без сознания.

Назаров написал заявление на напавшего на него Алибасова-младшего. По сообщениям Telegram-канала Mash, отпрыску продюсера грозит статья «Причинение легкого вреда здоровью», подразумевающая до трех месяцев изолятора или штраф в размере 80 тысяч рублей.