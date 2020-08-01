В окружении Аллы Пугачевой рассказали об отношениях с Максимом Галкиным

Некоторые поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина обсуждают их возможную причину развода. Говорили, что юморист стал холоден к супруге, после чего Примадонна якобы уехала от мужа. Слухи об этом появились совсем недавно. Но как утверждает директор Аллы Борисовны Елена Чупракова, поводов для расстройств нет.

Чупракова призналась изданию Daily Storm, что все слухи не соответствуют действительности.

«Ничего такого не было и нет», — сказала она.

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Напомним, буквально несколько дней назад Максим Галкин показал счастливые фотографии всего семейства на детской площадке. Шестилетние Лиза и Гарри играли, а родители не скрывали улыбок. В браке супруги уже 9 лет. Для Максима Галкина это первый союз, для Пугачевой – пятый.