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«Встречаюсь с мужчиной старше»: Орлова высказалась об обнародованном в Сети бойфренде

Накануне в блогосфере обсуждали возлюбленного телеведущей, которого увидели благодаря Джигану.

«Встречаюсь с мужчиной старше»: Орлова высказалась об обнародованном в Сети бойфренде
Ольга Орлова. Фото: globallookpress.com

Долгое время 42-летняя Ольга Орлова скрывала своего бойфренда. Они вместе с прошлого года, но кто он и как выглядит, было тайной до настоящего момента. Пока случайно рэпер Джиган не засветил парочку вместе – Орлова и ее седовласый спутник танцевали на вечеринке, нежно обнимаясь и воркуя. Многие бросились обсуждать бойфренда звезды и сошлись во мнении, что якобы он стар для нее.

Ольга Орлова во время общения с подписчиками в Instagram по просьбе многих читателей высказалась насчет произошедшего. Артистка подчеркнула, что она тщательно оберегает личную жизнь от посторонних – она не готова жить напоказ. Но то, что произошло, уже не изменить.

«Встречаюсь с мужчиной старше – пишут старый, седой, не пара. Был бы моложе – написали бы ей сто лет, куда она лезет к молодым. Был бы ровесник – написали бы, что я хреново выгляжу на его фоне, надо было найти постарше», — рассуждает артистка.

Ольга Орлова пообщалась с подписчиками о своем бойфренде. Фото
Ольга Орлова пообщалась с подписчиками о своем бойфренде. Фото: instagram.com/olgaorlova1311/

При этом Орлова призналась, что устала читать небылицы о себе. Но в данный момент она счастлива.

«Я люблю и любима! И мне все равно, что пишут!» — подчеркнула звезда.

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