«Ужаснее не видела и не слышала»: Лобода объявила конкурс на едкие комментарии к ее клипу

Новый клип Светланы Лободы на трек Boom Boom вызвал неоднозначные отзывы у поклонников. Видео было опубликовано в YouTube 30 июля и менее чем за двое суток собрало почти три миллиона просмотров. Да вот только дизлайков под ним в два раза больше, чем положительных оценок. Поп-дива решила не проходить мимо этого просто так и устроила конкурс на самый едкий, кровожадный и токсичный комментарий. Свое мнение предложила высказывать там же, под видео.

«Лобода уже не та», «Клип крутой. Жаль, что большинство не поняло о чем он», «Ужаснее не видела и не слышала», «Разочарование полное», — стали писать фолловеры в ее инстаграме.

Автору самого злостного комментария Лобода обещает перечислить на карту 20 тысяч рублей. Правда, кто его будет выбирать, пока не ясно.

Напомним, в клипе на песню Boom Boom снялись Ксения Собчак, Лолита, Ида Галич, Екатерина Варнава. Многие из пользователей сети пришли к выводу, что ролик красивый, но его смысл не понятен.