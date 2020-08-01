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Новый клип Билли Айлиш собрал более пяти миллионов просмотров за сутки

Американская певица презентовала ролик на песню My future.

Новый клип Билли Айлиш собрал более пяти миллионов просмотров за сутки
Билли Айлиш. Фото: instagram.com/billieeilish

Американская певица Билли Айлиш выпустила клип на песню My future. Он выполнен в анимационном стиле. Воплотить идею в жизнь исполнительнице помог режиссер Эндрю Онорато. В YouTube всего за сутки его посмотрели более пяти миллионов раз.

«Уау, наконец-то в тренде хорошая музыка! Она намного лучше всех остальных. Я поддерживаю Билли. Хорошая работа!» — комментировали фанаты исполнительницы новый ролик.

Мультяшная героиня клипа внешне напоминает саму певицу.

Недавно Билли Айлиш призналась в любви Бритни Спирс. В эфире радио-шоу 18-летняя певица не смогла сдержать эмоций, после того, как Бритни станцевала под ее песню, а видео опубликовала в своем инстаграме.

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