Новый клип Билли Айлиш собрал более пяти миллионов просмотров за сутки

Американская певица Билли Айлиш выпустила клип на песню My future. Он выполнен в анимационном стиле. Воплотить идею в жизнь исполнительнице помог режиссер Эндрю Онорато. В YouTube всего за сутки его посмотрели более пяти миллионов раз.

«Уау, наконец-то в тренде хорошая музыка! Она намного лучше всех остальных. Я поддерживаю Билли. Хорошая работа!» — комментировали фанаты исполнительницы новый ролик.

Мультяшная героиня клипа внешне напоминает саму певицу.

Недавно Билли Айлиш призналась в любви Бритни Спирс. В эфире радио-шоу 18-летняя певица не смогла сдержать эмоций, после того, как Бритни станцевала под ее песню, а видео опубликовала в своем инстаграме.