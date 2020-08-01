Анна Седокова показала «свадебное фото» с Янисом Тиммой

Анна Седокова опубликовала в своем инстаграме фотографию в свадебном платье. На шуточном кадре рядом с ней баскетболист Янис Тимма. Изображение от души повеселило подписчиков певицы, которым звезда предложила написать пожелания.

«Пройти по жизни вместе и до конца, рука в руке и с блеском и нежностью в глазах, как сейчас!» — самые добрые ответы фанатов посыпались один за другим.

Напомним, в июле латвийский баскетболист Янис Тимма сделал Анне Седоковой предложение руки и сердца. Она ответила согласием. Отношения пары завязались еще в прошлом году. Публике Анна сообщила о новом мужчине в октябре 2019 года. Седокова дважды была замужем, воспитывает троих детей. У Тиммы есть сын от предыдущего брака с латвийской моделью.