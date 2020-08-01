Чулпан Хаматова рассказала об уходе Сергея Гармаша из «Современника»

Сергей Гармаш принял решение покинуть «Современник» 31 июля.Причину актер назвал в своем письме, которое отправил труппе. Коллеги народного артиста высказывали свои точки зрения на этот счет. Не осталась в стороне и Чулпан Хаматова. Как сообщает РБК, она отметила, что никакой чудовищной ситуации в этом нет.

По словам заместителя худрука «Современника», у всех людей есть свои эстетические взгляды. Хаматова отметила, что если два художника не могут найти компромисс, то один из них уходит. В подобной ситуации она поступила бы так же.

«Современнику» Сергей Гармаш посвятил 36 лет. Но с приходом нового худрука Виктора Рыжакова после смерти легендарной Галины Волчек решил уйти. Артист был не согласен с его видением во многих вопросах.