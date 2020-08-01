«Как стильно!»: Высоцкая по совету Хромченко использовала тренч длины миди как платье

В нынешнем сезоне все чаще звездных модниц можно заметить в тренчах. Казалось бы, ничего удивительного – этот удобный универсальный элемент гардероба давно полюбился многим селебрити. Но дело в том, что используют его не в качестве верхней одежды, а как платье. И поступают очень правильно – фэшн-эксперт Эвелина Хромченко еще весной рекомендовала носить тренч именно так. К примеру, певица Валерия уже отметилась на прогулке, обыграв эту свежую стильную идею поясной сумкой.

Телеведущая Юлия Высоцкая тоже выбрала тренч вместо платья. На съемки она облачилась в плащ длины миди молочного цвета. Дополнить образ звезда решила широкими брюками в тон.

«Роскошная», «Как стильно!», «Очень красиво», «Нежно», «Юлия, Вы восхитительны, как всегда!», «Красавица», «Красивая цветовая гамма», «Это что-то! Нет слов», «Какая Вы необыкновенная», «Красота и изысканность!» — написали восхищенные поклонники.

А недавно Юлия Высоцкая в передаче «Мне это нравится!» показывала свою коллекцию сумок. Самой впечатляющей оказалась модель, которую актриса приобрела в мюнхенской антикварной лавке. Саквояж из крокодиловой кожи хоть и нуждается в реставрации, но выглядит впечатляюще, к тому же ему более сотни лет.