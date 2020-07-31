Передумавшая разводиться с Джиганом Самойлова создала четыре новых проекта

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова запустит сразу четыре проекта. Они будут презентованы уже этой осенью. По словам бизнесвумен, она работала над ними последние восемь месяцев. Это было тяжелое время, но она не жалуется. Публикацию с откровения Самойлова оставила в своем инстаграме.

«Создала 4 прекраснейших огромных проекта. 4 одновременно! Все они появятся осенью и все они будут нести людям пользу, красоту и удовольствия и 2 из них инновации», — написала бизнесвумен.

Также звезда отметила, что взлеты и падения – это неотъемлемая часть нашей жизни.

больше по теме Оксана Самойлова обратилась за помощью к своим подписчикам в Instagram Женщина не знает, как решить серьезную проблему со своим сыном Давидом.

На днях Оксану Самойлову и Джигана заметили вместе на дне рождения. Это был первый выход в свет пары после примирения.

Еще в феврале мать четверых детей объявила о разводе с музыкантом. Причиной возможного распада 10-летнего союза стали многочисленные измены супруга.

Джиган тем временем так бурно отмечал рождение сына, что попал в наркологическую клинику. Реабилитация пришлась на период карантина. 15 июня звездная пара должна была прийти в суд для начала бракоразводного процесса, но этого не случилось.