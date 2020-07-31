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«Это шедевр!»: победительница «Ты супер!» Диана Анкудинова прочитала стихи Маршака

Многие поклонники певицы восхитились ее актерскими данными.

«Это шедевр!»: победительница «Ты супер!» Диана Анкудинова прочитала стихи Маршака
Диана Анкудинова. Фото: instagram.com/dianadiva.official

Победительница второго сезона проекта «Ты супер!» на канале НТВ Диана Анкудинова умеет покорить публику не только голосом. Певица прочитала отрывок из стихотворения Самуила Маршака «Старуха, дверь закрой», а видео опубликовала на своей странице в инстаграме.

На кадрах ролика Анкудинова не просто наизусть произносит строки, но и показывает свои актерские способности. Мимику и жесты оценили ее подписчики.

«Это шедевр! У вас есть харизма и вы талантливы!» — писали пользователи.

Драматическое мастерство Анкудиновой уже не раз отмечали. Ранее это сделал композитор Игорь Крутой на прослушивании «Ты супер!». Тогда Диана настолько впечатлила всех членов жюри, что ей аплодировали стоя.

Напомним, победу во втором сезоне музыкального шоу телеканала НТВ Диана Анкудинова одержала в 2018 году.

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