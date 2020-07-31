Лариса Удовиченко попала в больницу в Москве

В пятницу, 31 июля, в столичную больницу попала народная артистка России Лариса Удовиченко. Около 17:30 вечера она вызвала скорую помощь и была доставлена на лечение в одну из столичных клиник.
Медики провели осмотр пациентки и выслушали жалобы. Именитая пациентка посетовала на сильные боли в области поясницы, вскоре был диагностирован ушиб тазобедренного сустава. После назначения лечения врачи решили отпустить пациентку домой, но велели соблюдать покой и строго следовать рекомендациям.
Зрителям Лариса Удовиченко известна своими ролями в фильмах «Мэри Поппинс, до свидания!», «Место встречи изменить нельзя», «Мертвые души», сообщает телеканал «360».
В этот же день в Москве был госпитализирован исполнитель Элджей (Алексей Узенюк). Недавно он заразился CoViD-19, сообщает сайт argumenti.ru.