«Ну что, девочки, танцуем?»: Галкин запечатлел 71-летнюю Пугачеву на танцполе

Алла Пугачева крайне редко появляется на публике. Все «карантинные» каникулы примадонна отечественного шоу-бизнеса провела в своем особняке в подмосковной деревне Грязь. После отмены режима самоизоляции 71-летняя певица побывала на семейном ужине четы Юдашкиных. Стол возлюбленная именитого кутюрье накрыла на террасе. Таким образом, супруги встречали гостей в саду их загородной дома.

Не так давно Алла Борисовна вместе с Максимом Галкиным побывала на одной из вечеринок. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, на мероприятии были замечены и другие знаменитости. К примеру, Татьяна Навка, Елена Север, Николай Басков, Григорий Лепс и многие другие. На одной из фан-страничек певицы появился отчетный видеоролик с праздника, который муж Примадонны ранее публиковал в личном профиле. Шоумен Максим Галкин запечатлел жену на танцполе. Алла Борисовна вместе с возлюбленным старалась подпевать солистке группы Artik & Asti — Анне Дзюбе.

«Ну, что, девочки, танцуем?» — слышался за кадром голос солистки группы Artik & Asti, которая обратилась к представительницам светской элиты.

Стоит отметить, что продемонстрировать свою хореографию на танцпол вышли не только представительницы прекрасного пола. Компанию им составили и их спутники. Так, Максим Галкин поддержал танцующую жену, по достоинству оценив трек молодежной группы.

Напомним, что вместе со своим возлюбленным Алла Борисовна воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. Как говорит шоумен, Примадонне очень важно уделять детям максимум своего внимания. По этой причине она предпочитает проводить вечера дома с семьей.