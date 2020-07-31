«Я просто в культурном шоке»: Пугачева показала, какую обувь себе смастерила Лиза

Двойняшки Гарри и Лиза часто радуют маму с папой своими веселыми затеями. И в период самоизоляции семье Пугачевой и Галкина явно не пришлось скучать. Глава семейства регулярно показывал в Instagram, какими занятиями были увлечены его наследники, пока все было закрыто из-за пандемии коронавируса.

Домашние концерты, телевизионные импровизации, прогулки на свежем воздухе в саду, дни рождения – в апреле отметила именины Алла Пугачева, а в июне Максим Галкин, – дети не перестают удивлять идеями своих родителей.

А на этот раз малышка Лиза сама смастерила себе обувь. Похвастаться результатом рукоделия дочки решила сама Пугачева. Она сняла на видео, какие получились сандалии.

«Моя Лизонька сама сделала себе обувь! Очень фасонистые. Так что вот имейте в виду, тут есть модельер-обувщик. Очень даже симпатично. Я просто в культурном шоке!» — призналась Примадонна.

Лиза прокомментировала свою работу: «Сама сделала. Из бумаги, кстати. Правда, только одну пару сделала. Измерила специально свою ногу, обрисовала ее и все!»

«Какая изобретательница растет!», «Красивые босоножки», «Чудо-ребенок», «Умница-дочка», «Дети талантливые и умные, как мама и папа!!», «Молодец», — похвалили подписчики Лизу в комментариях.