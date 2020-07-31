Романтика на Ибице: Рита Ора вновь влюблена

Британская певица Рита Ора вновь влюблена. Ее избранником стал французский режиссер Ромен Гаврас. В эти дни пара отдыхает на Ибице. Горячими снимками с острова звезда делится в своем инстаграме.

«Когда она думает, что милая, но нос обожжен», — подписала одну из публикаций Рита.

Ранее 29-летняя звезда была в отношениях с 23-летней моделью Рафферти Лоу. Он — младший сын известного актера Джуда Лоу. Но в феврале этого года пара объявила о расставании. Роман продлился около трех месяцев. А причиной разрыва стала слишком большая загруженность обоих. Поклонники надеялись на воссоединение молодых людей, но они сохранили лишь дружеские отношения.