Тревожные кадры: Элджея забрала скорая помощь

Рэпера Элджея (он же Алексей Узенюк) увезла скорая помощь. В «Инстаграме» исполнитель опубликовал видео, на кадрах которого он находится в карете неотложки. Все это сопровождается звуками сирены. Комментировать публикацию он никак не стал.

Напомним, 26 июля Элджей и его жена Настя Ивлеева объявили, что заразились коронавирусом. Тогда они недоумевали, где смогли подхватить болезнь. Но буквально накануне телеведущая рассказала в своем инстаграме, что пара чувствует себя нормально. Они лечились дома.

Сегодня стало известно, что Ивлеева вернется в программу «Орел и решка», но только на один сезон. Информацию подтвердили на телеканале «Пятница!». Причем помогли ей в этом поклонники. Буквально за несколько часов они оставили сотни тысяч комментариев под публикацией в микроблоке ТВ-канала.