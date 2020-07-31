«Цепи будут в моде всегда»: Боня на шопинге в Монако приобрела многослойное украшение люксового бренда

Экс-звезда телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в настоящее время живет в Монако. Девушка провела там несколько месяцев карантина и с послаблением ограничений стала активно путешествовать по Европе. Не забывает модница и про шопинг. На днях она днях заглянула в бутик Christian Dior в поисках нового украшения.

Примерив многослойную бижутерию, Боня долго размышляла, купить или нет. Она поинтересовалась у подписчиков в Instagram и призналась:

«Искала такие цепи, но мне не нравятся вот эти значки Christian Dior. Но я хотела. Оно – не оно?» – сомневаясь, спрашивала звезда фолловеров.

После раздумий она все-таки решилась на покупку. И не прогадала — модный эксперт Анастасия Пахолкова уверяет, что подобное приобретение является хорошей инвестицией в свой гардероб.

«Массивные и не очень цепи всегда были и будут актуальны. Все потому, что они достаточно нейтральны и их можно комбинировать с жемчужными колье, цепями меньшего размера с подвесками и без. Относительно одежды. Цепи в настоящее время могут разнообразить большинство комплектов, начиная майкой с американской проймой и заканчивая классической белой рубашкой, как на Виктории. Шею телезвезды овивают цепи от Dior, именно они, пусть и массивные, но все же лаконичные, будут в моде всегда, перейдя позже в разряд винтажных украшений», — подчеркнула имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.