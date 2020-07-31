«Дала фору бывшим подружкам Никиты»: невестка Орбакайте в Сочи блеснула роскошной фигурой в мокром бикини

Еще до знакомства с Аленой Красновой старший внук примадонны отечественного шоу-бизнеса строил отношения с другой девушкой — Аидой Калиевой. Однако этот союз не привел к чему-то серьезному. Женится Никита Пресняков все-таки решил на своей соседке по даче в Малых Бережках. Как выяснилось, дом невестки Кристины Орбакайте находился всего в 500 метрах от особняка Примадонны, где свое детство провел сын певицы. При этом Алена призналась, что не сразу решилась ответить взаимностью Никите. Повстречавшись некоторое время, они приняли решение прекратить общение. Краснову беспокоила разница в возрасте с любимым. Юноша был старше ее на шесть лет. По словам модели, это сейчас, когда ей самой исполнилось 23 года, те переживания кажутся ей беспочвенными. Но тогда, только-только познакомившись с Пресняковым, Алена считала себя еще юной девочкой и с некоторой предубежденностью отнеслась к ухаживаниям внука Аллы Борисовны.

Вот только их расставание было не окончательным. Влюбленные снова встретились на одной из вечеринок и их чувства вспыхнули с новой силой. В итоге Никита сделал Красновой предложение руки и сердца. И летом 2017 года они поженились. Поклонники музыканта уверены, что нынешняя избранница солиста группы Multiverse подходит ему во всех смыслах. Девушка сумела влиться в семью Преснякова и понравиться его близким.

Сейчас возлюбленная музыканта отдыхает в Сочи. Модель не перестает радовать поклонников свежими снимками и видеоотчетами. На личной страничке в Instagram Алена Краснова поделилась пляжными кадрами, блеснув эффектной фигурой в мокром бикини.