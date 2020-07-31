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«Я возродил в этой стране смокинг»: Якубович вспомнил о первом в СССР салоне красоты

Леонид Аркадьевич выступил организатором и ведущим марафона грации.

«Я возродил в этой стране смокинг»: Якубович вспомнил о первом в СССР салоне красоты
Леонид Якубович. Фото:https://www.instagram.com/yakubovitch/

В пятницу, 31 июля, легенда отечественного ТВ, бессменное лицо капитал-шоу «Поле Чудес» Леонид Якубович празднует 75-летний юбилей.

Но мало кто знает, что в 1988 году, тогда еще никому не известный Якубович выступил не только в роли импресарио, но и ведущего на первом в Советском союзе конкурсе красоты. Тогда Леонид Аркадьевич предстал перед публикой в смокинге, чем очень удивил иностранных гостей фестиваля.

Леонид Якубович
Леонид Якубович. Фото: https://www.instagram.com/yakubovitch/

«Американцы мне сказали, что я возродил в этой стране смокинг. После этого все стали выступать в смокинге», — с улыбкой вспомнил ведущий.

Якубович заявил, что фестиваль запомнился ему в первую очередь невозможностью подкупить жюри, и тем самым продвинуть на первые места тех или иных конкурсанток. Победы достигались только талантами.

«В те времена слово «куплено» я не слышал ни разу», — сказал Леонид Якубович в интервью телеканалу RTVI.

С днем рождения юбиляра уже поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил энергичность и талант ведущего.

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