«Я прошу вас продолжать надевать чертовы маски»: звезда сериала «Во все тяжкие» переболел коронавирусом

Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон переболел коронавирусом и остался совсем не в восторге от новой заразы. В своем личном аккаунте в Instagram актер поделился своими переживаниями и впечатлениями от болезни. Как оказалось, даже строгое соблюдение всех мер безопасности не гарантировало Крэнстону полной защиты.

Также актер отметил, что считает себя счастливчиком, ведь у него все прошло без серьезных осложнений, лишь повышенная температура и головная боль напоминали о CoViD-19, ну и, разумеется, потеря вкуса и обоняния.

«Я прошу вас продолжать надевать чертовы маски, мыть руки и соблюдать дистанцию», — заявил Брайан в видеоролике.

Также актер продолжает помогать в борьбе с вирусом, он сдает плазму, которую потом используют для помощи заболевшим. По словам знаменитости, вся процедура занимает не более часа, а сам он за это время успел посмотреть фильм «Лицо в толпе» режиссера Элиа Казана.