Звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков оказался в инвалидной коляске

В начале июля Полежайкин из сериала «Папины дочки» оказался в больнице. Увлекшись съемочным процессом, Михаил Казаков упал с крыши многоэтажки. В результате получил переломы обоих ног. Теперь же 32-летний актер проходит реабилитацию. Фотографией в инвалидной коляске он поделился со своими подписчиками в «Инстаграме».

«Держись. И слушай врачей. Тогда быстрее на них встанешь», — прокомментировали публикацию фанаты.

После госпитализации в одну из больниц Твери Казакову провели операцию. Она длилась почти шесть часов. Теперь в ногах у актера стоят металлические пластины. По прогнозам врачей, период восстановления займет примерно полгода.