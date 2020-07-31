Манипуляции повсюду: из-за чего развелись Николь Кидман и Том Круз

Том Круз и Николь Кидман развелись еще в 2001 году. Но о причине расставания звездной пары говорят до сих пор. Американская актриса Леа Лемини высказала свою версию Us Weekly. По ее словам, Круз был манипулятором.

Помимо этого Ремини заявила, что когда-то актер был вполне хорошим человеком, но чересчур увлекся саентологией. А, как известно, это религиозное направление представляет человека как духовное существо, которое живет много жизней. Кидман же всегда придерживалась католического вероисповедания. Именно поэтому представитель церкви саентологии Томми Дэвис поспособствовал разводу звездной пары.

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Том Круз и Николь Кидман сыграли свадьбу в 1990 году. Будучи в браке, они занялись воспитанием приемных детей Конора и Изабель, которые также стали приверженцами саентологии. В 2006 году Николь Кидман вышла замуж за Кита Урбана, а Том Круз связал себя узами брака с актрисой Кэти Холмс.