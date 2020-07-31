Компания Леонардо Ди Каприо займется производством экранизации романа Олдоса Хаксли

Сериал «Дивный новый мир» едва вышел на экраны, но уже готовится экранизация книги «Остров» того же автора.

Хорошие новости из мира кино, не прошло и месяца после релиза сериала «Дивный новый мир», созданного на основе произведения Олдоса Хаксли, как стало известно об еще одной экранизации автора. На этот раз в мир кино попадет книга «Остров», а разработкой проекта займется компания, принадлежащая самому Леонардо Ди Каприо.

Работать над новой лентой будет студия In Good Company Films, а вот компания Appian Way, которая как раз и принадлежит актеру, возьмет на себя всю продюсерскую деятельность.

По сюжету «Остров» это еще одна повесть-утопия, которая совсем не похожа, на «Дивный новый мир». Главный герой журналист Уилл Фарнеби оказывается на мифическом острове под названием Пала, а все повествование ведется от лица его записок. Поначалу герой хочет найти в новом месте уникальные природные ресурсы, но вскоре понимает, что на Пале уже есть разумная жизнь, сообщает издание Variety.