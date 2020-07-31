«Не могу рисковать жизнями людей»: Жигунов прервал участие в съемках «Горюнова-2»

Странный и весьма двусмысленный пост появился на странице в Instagram заслуженного артиста России Сергея Жигунова. Актер заявил, что прерывает участие в съемках продолжения сериала «Горюнов».

Якобы его коллега по съемочной площадке, играющий главную роль актер Максим Аверин, устраивает на съемках «бесчинства». Звезда фильмов «Моя прекрасная няня» и «Сердца трех» даже выложил неоднозначную видеозапись. На опубликованных кадрах видно, что Аверин отыгрывая сцену, избивает людей.

«Не могу рисковать жизнями людей», — написал Жигунов

Происходящее выглядит очень реалистично.

У некоторых зрителей даже возникли подозрения, что Аверин применяет силу по-настоящему. Впрочем, нашлись и те, кто посчитал заявление Жигунова в Instagram очередной шуткой. Тем более, что подобные выходки характерны для артиста.

«Сдается мне, что Аверин Ваш альтер-эго, Сергей Викторович. Кого-то мне все это безобразие напоминает. Ждем реакции СМИ», «Зверь!», «Шутка?», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, в центре сюжета картины продолжение истории командира атомной подводной лодки Горюнова и его экипажа.