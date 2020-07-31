Из свидетельницы в подозреваемую: жена рэпера Энди Картрайта задержана

Источник сообщил, что результаты экспертизы на наличие в крови музыканта наркотиков еще не готовы.

В пятницу, 31 июля, стало известно, что жена рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал задержана. Накануне она давала показания, как свидетель, но теперь у нее новый процессуальный статус. Возлюбленная резидента Versus Battle стала подозреваемой, сообщил ТАСС неназванный источник.

«Она доставлена в следственный отдел и задержана как подозреваемая», — отметил источник.

Марину Кохал пока задержали на двое суток. Возможно, в скором времени ей предъявят обвинение в убийстве мужа, а суд изберет для девушки меру пресечения.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кохал расчленила мужа якобы после того как обнаружила его холодный труп.

Марина сообщила адвокату и полиции, что Юшко умер от передозировки наркотиками. А она просто хотела избавить Александра от позорной смерти. Четыре дня Марина пилой разрезала на куски тело любимого. Все это происходило в той же квартире, где находился маленький сын пары.