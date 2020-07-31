Студия Pixar анонсировала свой новый проект «Лука» про чудовищ из иного мира

После затянувшейся из-за коронавируса паузы анимационная студия Pixar все же представила зрителям свой следующий проект. Новый мультфильм будет называться «Лука» и станет дебютом для режиссера Энрико Касароса. Хотя ранее он уже снял короткометражку с похожим названием «Луна», которая даже была номинирована на «Оскар», но полнометражными работами он ранее не занимался.

Сюжет расскажет о мальчике по имени Лука, который отдыхает на каникулах в Италии вместе с лучшим другом. Настоящая мечта для всех страдающих в самоизоляции, вот только верный товарищ Луки на проверку оказывается водным чудовищем из совсем иного мира. Довольно необычная история, особенно для проектов Pixar, так что премьеру ждать точно стоит.

Пока релиз мультфильма запланирован на лето следующего года, но как все понимают, сроки могут сильно сдвинуться, сообщает издание Deadline.