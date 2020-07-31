Актриса Екатерина Жемчужная экстренно госпитализирована

Народная артистка России Екатерина Жемчужная была экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник. «Жемчужина цыганской короны» почувствовала сильные головные боли еще накануне. Как выяснилось, у знаменитости резко подскочило давление. В квартиру звезды в центре Москвы приехала бригада скорой помощи, сообщает Telegram-канал Mash.

75- летняя Екатерина Жемчужная известна по ролям в фильмах «Карнавал»,«Вечный зов», «Кармелита» и многим другим. Ее называют самой известной цыганкой в России. В театре «Ромэн», где играет Жемчужная, она стала самой знаменитой представительницей именитой династии. Отметим, что за последнее время это уже не первый случай, когда актриса жалуется на головные боли и резкие скачки давления. Несколько раз до этого артистка отказывалась от госпитализации.