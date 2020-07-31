Аршавин признался, что Барановская забрала все трофейные кубки и медали

Знаменитый российский футболист Андрей Аршавин признался, что Юлия Барановская при расставании забрала у него все трофейные кубки и медали.

Жалуясь в соцсетях на экс-возлюбленную, спортсмен отметил, что все его кубки и медали, которые были получены за спортивную карьеру, теперь «на полке у Ю.Г.». Именно так Барановская и Аршавин теперь обращаются друг к другу, только по имени-отчеству: Юлия Геннадьевна и Андрей Сергеевич.

Мужская половина аудитории сочувствует мужчине: «кубки и медали тоже отжала?» . Но вдаваться в детали Аршавин не стал. Зато представители его фан-клуба уточнили: «Да, она забрала все кубки, медали, трофеи. Хотя ей это не принадлежало, как впрочем и все остальное».

Что принадлежало Барановской, а что нет – это решает суд. Во время расставания ей досталась трехкомнатная квартира в Санкт-Петербурге. А совсем скоро пара снова встретится в суде, чтобы решить вопрос о снижении алиментов на детей, пишет сайт OA.

Иск подал футболист, он отметил, что доходы упали и плата на четырех детей стала лишком высокой. По предварительным подсчетам, Аршавин платит на содержание каждого ребенка по 340 тысяч рублей.

Ранее советник президента «Зенита» Андрей Аршавин признался, что хотел бы стать президентом петербургского клуба, сообщает телеканал «360».