«Ну, о какой скромности речь?»: Беррак Тюзюнатач в бикини не постеснялась блеснуть бюстом

35-летняя Беррак Тюзюнатач снискала любовь и признание поклонников благодаря съемкам в турецком сериале «Великолепный век». Девушка сыграла роль Михринисы — возлюбленной шехзаде Мустафы. Актриса сразу же завоевала симпатии фанатов проекта благодаря своему воинственному характеру, нетипичной для гаремных наложниц внешности и преданности османской династии. Однако историю Михринисы, согласно сюжетной линии, едва ли можно назвать счастливой. После казни избранника (такой вердикт сыну вынес султан Сулейман. — Прим. ред.) она лишается и единственного наследника, а в последствии и собственной жизни.
Поклонники Тюзюнатач надеялись, что ее экранный роман с Мехметом Гюнсюром найдет свое отражение и в реальной жизни. Однако, на самом деле, никакой симпатии, кроме дружеской, между актерами не было.
Вне съемок Беррак любит фотографироваться. Так, микроблог актрисы из «Великолепного века» то и дело пополняется свежими снимками знаменитости, и зачастую, перед объективом фотокамеры Тюзюнатач позирует в купальниках. На одном из свежих пляжных фото партнерша Мехмета Гюнсюра похвасталась красивой линией декольте примерив бикини без бретелей.
«Очаровательная», «Любимая наложница Мустафы», «Совсем другая! Никогда бы не подумала, что увижу ее в купальнике», «Ну, о какой скромности речь?! В нашем-то веке», «Красавица турчанка», «В сериале она мне нравилась больше всех!! Самая лучшая из наложниц шехзаде», «Хочется любоваться, как свет играет!! Красиво», «Султанша для Мустафы», «Шехзаде бы не позволил так оголяться!», «Прикройте прелести Михринисы», — такие комментарии появились под снимком актрисы.