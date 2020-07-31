«Ну, о какой скромности речь?»: Беррак Тюзюнатач в бикини не постеснялась блеснуть бюстом

35-летняя Беррак Тюзюнатач снискала любовь и признание поклонников благодаря съемкам в турецком сериале «Великолепный век». Девушка сыграла роль Михринисы — возлюбленной шехзаде Мустафы. Актриса сразу же завоевала симпатии фанатов проекта благодаря своему воинственному характеру, нетипичной для гаремных наложниц внешности и преданности османской династии. Однако историю Михринисы, согласно сюжетной линии, едва ли можно назвать счастливой. После казни избранника (такой вердикт сыну вынес султан Сулейман. — Прим. ред.) она лишается и единственного наследника, а в последствии и собственной жизни.

Поклонники Тюзюнатач надеялись, что ее экранный роман с Мехметом Гюнсюром найдет свое отражение и в реальной жизни. Однако, на самом деле, никакой симпатии, кроме дружеской, между актерами не было.

Вне съемок Беррак любит фотографироваться. Так, микроблог актрисы из «Великолепного века» то и дело пополняется свежими снимками знаменитости, и зачастую, перед объективом фотокамеры Тюзюнатач позирует в купальниках. На одном из свежих пляжных фото партнерша Мехмета Гюнсюра похвасталась красивой линией декольте примерив бикини без бретелей.