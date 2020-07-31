«Друзья» навсегда: Дженнифер Энистон поздравила Лизу Кудроу с днем рождения

Дженнифер Энистон поздравила свою давнюю подругу и коллегу по сериалу «Друзья», Лизу Кудроу, с днем рождения. 51-летняя актриса поделилась несколькими фотографиями Кудроу в своем аккаунте в Instagram в минувший четверг, 30 июля, чтобы помочь своей коллеге-актрисе получше встретить свой 57-й день рождения.

На черно-белой фотографии звездный дуэт выразительно показывает свое актерское мастерство на камеру. Еще на одной фотографии Дженнифер Энистон просто призналась в любви одной из своих лучших подруг.

«Я люблю тебя» — заявила актриса в сторис в Instagram.

Также Энистон опубликовала видеозапись совместного выступления Кудроу на одной сцене с Тейлор Свифт, которое состоялось в 2015 году. Певицы исполнили знаменитую песню «Драный кот». Эта композиция стала популярна именно благодаря проекту «Друзья».