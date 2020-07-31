Любовь родилась под звуки джаза: Игорь Бутман раскрыл имя возлюбленной

Почти шесть лет музыкант скрывал избранницу от широкой публики.

Случайными романами с поклонницами со стороны звезд эстрады и кино нынешнего зрителя не удивишь. Нечасто интрижки именитых музыкантов, актеров или спортсменов с фанатками перерастают в серьезные отношения. Но в жизни народного артиста России Игоря Бутмана случилось именно так. Шесть лет назад на гастролях в Челябинске король джаза познакомился с местной журналисткой Анной Львовой.

И хоть девушка была моложе саксофониста на 32(!) года, между ними, как говорится, пролетела таки стрела шаловливого Амура. Кстати, Анна — выпускница музыкального искусства Южно-Уральского государственного института им. Чайковского, и к джазовой музыке тяготела всегда. А еще любила журналистику, и после выступления кумира написала о музыкальном вечере статью. Знакомство состоялось, первая искорка вспыхнула, но… Бутман уехал назад в Москву.

Но Львова показала, что она не из тех, кто пасует перед первыми же трудностями. Собрала вещи и уехала за любимым. В столице она нашла джазмена, и смогла стать частью его музыкального коллектива. Начались частые мировые гастроли. Именно на них из вспыхнувшей еще на Урале искры, разгорелся самый настоящий пожар.

«Аня подарила Игорю настоящую вторую молодость»,- рассказали «СтарХиту» друзья влюбленной пары.

Бутман, в свою очередь, для молодой избранницы не жалеет ничего. Дорогие подарки, туры за границу, постоянные сюрпризы и море цветов — все это стало частью жизни бывшей студентки из Челябинска.

Но до сих пор известный музыкант максимально скрытен в разговорах о своей личности жизни. Возможно, Бутман переживает из-за довольно ощутимой разницей в возрасте между ним и красоткой Львовой. Во всяком случае в недавнем выпуске программы «Судьба человека» на «России 1» знаменитость довольно сдержанно рассказывал об их романе. Отметил лишь, что его девушка обворожительна и прекрасно готовит. Кстати, за плечами 58-летнего артиста уже три брака.

«Очень красивая, хорошая и имеет отличные навыки в кулинарии», — высказался о пассии Бутман.

Однако пару регулярно видят вместе. Во время карантина Бутман и Львова частенько гуляли недалеко от своего дома на Пречистенской набережной в столице. А недавно влюбленных заметили в Сочи,куда в сентябре коллектив музыканта собирается на очередные гастроли.