Беременность под танцы: Джанлука Вакки с молодой возлюбленной «зажигают» на отдыхе

Забеременела — сиди дома, больше лежи, веди спокойный образ жизни, дыши свежим воздухом. Нет! Эти штампы явно не про беременную возлюбленную миллионера и блогера Джанлуки Вакки модель Шэрон Фонсеку.

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52-летний владелец крупной компании по производству трейлеров и его 25-летняя возлюбленная опубликовали в Instagram ролики из отпуска в Сардинии. Там счастливая парочка взяла в аренду шикарную виллу. Чем не съемочная площадка для зажигательных движений?!

На видео влюбленные показали поклонникам, что прекрасно умеют двигаться в такт музыке и прекрасно чувствуют ритм друг друга. Видно, что давно округлившийся живот девушки совсем не мешает Шэрон танцевать. Рядом с парой дремлет лабрадор.

Многие поклонники были восхищены грациозностью Фонсеку и энергией, кстати, уже давно не молодого мальчика Джанлуки.

«Они наслаждаются каждым моментом! Вы очень классные ребята! Такой энергии можно только позавидовать», — написали фолловеры в Instagram.

Между тем, Шарон Фонсеку не раз говорила о том, что довольно ощутимая разница в возрасте с итальянцем не мешает их отношениям. Даже наоборот, жизненный опыт миллионера положительно сказывается на их романе.