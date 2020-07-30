«Вы ему наливали?»: адвокат опроверг алкоголизм Михаила Ефремова

Эльман Пашаев отметил, что его клиент иногда выпивает, как и многие в России.

Михаил Ефремов 30 июля явился в Пресненский суд Москвы. Там состоялось первое заседание по делу о ДТП, в котором погиб Сергей Захаров. Напомним, что 8 июня машина актера столкнулась с фургоном. Водитель второго транспортного средства скончался от полученных травм в больнице.

Несмотря на просьбы адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, актеру не разрешили делать прогулки. Более того, была продлена его мера пресечения — домашний арест — до 22 января 2021 года. Новое заседание пройдет уже 5 августа, но юрист признался, что будет требовать перенести слушание на другую дату, так как он в этот день возможно не сможет присутствовать в суде.

Пашаев пообщался с журналистами, среди которых был корреспондент портала Teleprogramma.pro. Адвокат назвал происходящее «клоунадой». Он также считает, что потерпевших по этому делу очень много. Эльман отметил, что родственники погибшего Захарова требуют денег и их аппетиты быстро растут. При этом ранее брат Сергея и другие родственники заверяли, что им не нужны деньги Ефремова.

Также адвокат актера сделал еще одно заявление. Он опроверг предположения общественности, что Михаил Олегович страдает алкоголизмом.

«Ну а то, что выпивает иногда, так разве он единственный в России употребляет алкоголь? Я сам как адвокат иногда употребляю. Почему вы утверждаете, что у него алкоголизм? Вы ему наливали?» — спросил он у журналистов.

Также Пашаев подчеркнул, что о наркотическом опьянении артиста в момент аварии говорить «пока рано». Напомним, что судебная медицинская экспертиза выявила в крови актера запрещенные вещества и следы алкоголя. А последний месяц друзья Ефремова не раз появлялись на ток-шоу, как и родственники погибшего Захарова. Многие признавались, что артист любит выпить и на сцену театра не раз выходил в алкогольном опьянении. Однажды он устроил скандал во время гастролей в отеле, когда требовал, чтобы ему налили выпить.