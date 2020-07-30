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Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради детей

Экс-супруги решили заниматься совместным воспитанием детей.

Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради детей
Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: .globallookpress.com

Звездных актеров чаще стали замечать вместе в Лос-Анджелесе. Экс-супруги все больше времени проводят вместе и занимаются воспитанием детей. Некоторые американские журналисты считают, что актеры могут восстановить отношения.

Однако Entertainment Tonight пишет, что Брэд и Анджелина не планируют воссоединяться. Вместе они проводят время только из-за детей, самым младшим из которых, близнецам Вивьену и Ноксу, 11 лет.

Свадьба Анджелины Джоли и Брэда Питта состоялась в 2014 году, хотя в отношениях пара была с 2005-го. Но в 2016-м союз распался. Супруги общались только через адвокатов. Чтобы пережить сложный этап, актриса обращалась к помощи психологов.

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