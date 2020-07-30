Журналисты оцепили здание суда, где проходит слушание по делу Ефремова

Михаил Ефремов больше месяца провел под домашним арестом, пока велось следствие по делу о ДТП, в которое он попал в начале лета. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Второй водитель, Сергей Захаров, скончался от полученных травм. Свою вину артист не признает. И это при том, что в его крови были обнаружены следы алкоголя и запрещенных веществ. Очевидцы также утверждают, что он едва держался на ногах, когда вышел из машины.

больше по теме Адвокат потребовал разрешить Ефремову прогулки Юрист Эльман Пашаев не согласился с требованием прокурора, который попросил продлить актеру домашний арест.

30 июля состоялось первое слушание по делу о смертельном ДТП, которое накануне было перенесено. Ефремов приехал в Пресненский суд Москвы на скромном автомобиле марки «Рено», а вот его адвокат Эльман Пашаев появился на «Майбахе». Он будто хотел посоревноваться с юристом, представляющим семью погибшего, Александром Добровинским, который приехал на «Роллс-Ройсе».

У здания суда собрались журналисты. Они буквально оцепили здание, чтобы никто не смог ускользнуть от их взглядов. Как только стартовало слушание, представителям прессы осталось ждать его завершения за дверями зала суда, так как их на заседание не пустили.

«Тут яблоку негде упасть», — признался корреспондент портала Teleprogramma.pro.

Добавим, что ранее наш корреспондент сообщил, что на суд приехал вице-президент ассоциации автомобилистов Леонид Ольшанский. Он пообещал, что на слушании будет много «сюрпризов». Также появились и поклонники Ефремова с плакатами. Как оказалось, многие верят в его невиновность. Фанаты решили поддержать артиста в тяжелый момент. Напомним, что за ДТП в алкогольном опьянении, повлекшее смерть человека, Михаилу Олеговичу грозит до 12 лет тюремного заключения.