Меган Маркл проиграла судебное разбирательство

Меган Маркл проиграла суд издательству Associated Newspapers. За судебные издержки она заплатит 67 тысяч фунтов стерлингов (почти шесть миллионов рублей). Разбирательства по этому делу начались в апреле этого года. Не помогли актрисе даже звездные адвокаты.

Как сообщает Daily Mail, Маркл не смогла доказать суду, что СМИ ее оклеветали. Кроме того, герцогиня отказалась называть фамилии пяти подруг, которые поспособствовали публикации в таблоидах.

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В 2018 году газета Mail on Sunday и портал MailOnline опубликовали отрывки личной переписки актрисы с ее отцом. Это случилось через три месяца после того как Томас Маркл не смог присутствовать на свадьбе дочери.