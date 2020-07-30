В Москве избили прославившуюся в Каннах режиссера

Простая ссора с близкими родственниками плавно переросла в настоящий кошмар для Таисии Игуменцевой. Известного режиссера буквально избили в Москве, причем напали на жертву не последние в ее жизни люди. После конфликта женщина сразу же обратилась к врачам, которые поставили не самый страшный диагноз — ушиб носа и ушиб пояснично-крестцового отдела позвоночника. Также сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает издание Mash.

Напомним, Таисия Игуменцева в 2012 году получила первый приз в программе студенческих картин на Каннском кинофестивале за свой короткометражный фильм «Дорога на», а также завоевала гран-при Международного фестиваля киношкол для молодых режиссеров с этой же лентой.

В 2011 году вышла замуж за актера Сергея Аброскина.