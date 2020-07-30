«Рыба моей мечты»: Марат Башаров сходил с сыном на рыбалку

Марат Башаров отправился с младшим сыном на рыбалку. Видео с отдыха у реки актер опубликовал в своем инстаграме. 4-летнему Марселю понравился улов — он взял в руки увесистую рыбу и засмеялся.
«Какой он, не боится ее трогать», — прокомментировали подписчики актера публикацию.
Два дня назад младшему сыну Марата Башарова исполнилось четыре года. Марселя актеру родила Елизавета Шевыркова. В 2016 году актер сделал ей предложение, но брак просуществовал недолго. Пара рассталась в марте 2019 года. Шевыркова не раз рассказывала, как Башаров ее избивал. Побои женщина терпела даже в период беременности.