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«Рыба моей мечты»: Марат Башаров сходил с сыном на рыбалку

Забавные видео с Марселем актер опубликовал в «Инстаграме».

«Рыба моей мечты»: Марат Башаров сходил с сыном на рыбалку
Марат Башаров. Фото: instagram.com/marabash1

Марат Башаров отправился с младшим сыном на рыбалку. Видео с отдыха у реки актер опубликовал в своем инстаграме. 4-летнему Марселю понравился улов — он взял в руки увесистую рыбу и засмеялся.

«Какой он, не боится ее трогать», — прокомментировали подписчики актера публикацию.

Два дня назад младшему сыну Марата Башарова исполнилось четыре года. Марселя актеру родила Елизавета Шевыркова. В 2016 году актер сделал ей предложение, но брак просуществовал недолго. Пара рассталась в марте 2019 года. Шевыркова не раз рассказывала, как Башаров ее избивал. Побои женщина терпела даже в период беременности.

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