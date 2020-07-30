«Будет много сюрпризов»: вице-президент ассоциации автомобилистов пришел на суд Ефремова

Леонид Ольшанский один из первых появился в слушании по делу о смертельном ДТП с участием актера.

Больше месяца Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Первое время у него даже не было адвоката, но теперь его защищает юрист Эльман Пашаев. Если сначала актер признавал свою вину, то потом взял свои слова обратно. Сторона защиты настаивает, что он не виновен в смерти Захарова. 29 июля должно было состояться первое слушание по делу о смертельном ДТП. Михаила Олеговича доставили в Пресненский суд. Там он впервые встретился с родными погибшего водителя. Однако слушание было перенесено. Актер отправился домой, по месту прописки, где он содержится под домашним арестом.

30 июля у Пресненского суда вновь столпились журналисты, в ожидании долгожданного слушания. Наш корреспондент сообщил, что одним из первых у здания суда появился вице-президент ассоциации автомобилистов Леонид Ольшанский. Он смог заинтриговать всех присутствующих.

«Сегодня будет много сюрпризов», — отметил Ольшанский.

Должны прийти в суд и адвокаты двух сторон. Они готовились к этому дню последние несколько недель. Пашаев уверен, что сможет защитить своего клиента. Он ранее признавался, что проинструктировал Ефремова, как себя вести. По его словам, актер будет молчать, по большей части.

Напомним, что окончание карантина летом 20202 года увенчалось неприятным событием. Михаил Ефремов, который знаменит своими ролями в кино, попал в ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, который перевернулся от удара. Водитель второго транспортного средства Сергея Захаров скончался от полученных травм. Семья погибшего тяжело переживает утрату и надеется, что виновный понесет наказание в соотвествии с законом.