Джареду Лето предложили назвать новый альбом «Карантин»

Американский рок-музыкант Джаред Лето работает над новым альбомом своей группы 30 Seconds to Mars. Фотографией из студии звукозаписи исполнитель поделился в своем инстаграме. Это будет уже шестая пластинка музыканта.

«Как назвать новый альбом?» — спросил Лето у своих подписчиков.

Многомиллионная аудитория сразу же начала предлагать свои варианты. В их числе был и самый забавный – «Карантин». Прислушается ли Джаред к своим фанатам, пока неизвестно.

Напомним, предыдущий альбом рок-группы 30 Seconds to Mars называется Ameriсa. Он был выпущен весной 2018 года. Музыкальный коллектив образовался 22 года назад в Лос-Анджелесе. Его основатели – братья Джаред и Шеннон Лето.