По стопам Бузовой: Собчак в белом латексе анонсировала выход музыкального клипа с Лободой

Звезда подчеркнула, что ролик именно ее, а не возлюбленной Тилля Линдеманна, как подумали многие.

Светлана Лобода несколько дней подряд активно анонсировала выход своего нового клипа Boom boom, обещая нечто удивительное и жаркое. В создателях видео она указывала Александра Гудкова, а вот про Ксению Собчак, которая, как оказалось, имеет некоторое отношение к нему, почему-то умолчала.

Тем не менее светская львица молчать не стала. В личном блоге под интригующим фото в латексе и с заклеенным носом она написала:

«Сегодня в полночь премьера МОЕГО нового клипа #BoomBoom. Пригласила Светку Лободу, Сашку Гудкова и других известных людей тоже поучаствовать в моем триумфе! Ребятки спасибо! Вы все справились».

Отметим, что в тексте было обозначено именно так – «МОЕГО клипа». Судя по всему, эпатажную журналистку задело, что ее имя никак не упоминается в анонсах. А может она выпустила альтернативный клип? Ну что же – ответ на этот и другие вопросы мы получим 31 июля. Не исключено, что экс-звезда «Дома-2» сможет превзойти свою бывшую коллегу Ольгу Бузову в певческом таланте.