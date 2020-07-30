«Зулейха открывает глаза» стал самым популярным сериалом у россиян

Сериал «Зулейха открывает глаза» стал самым популярным в первом полугодии 2020-го в России. Рейтинг формировался по данным сервиса Кино Mail.ru. Специалисты учитывали не только число просмотров, но и оценки, которые оставляли пользователи.

В первую пятерку также вошли картины «Триггер», «Новый Папа», «Магомаев» и «Колл-центр», передает РИА Новости.

Судьба 30-летней крестьянки в картине «Зулейха открывает глаза» разворачивается в 1930 году в татарском селе Юлбаш. Главную роль исполнила Чулпан Хаматова. После его премьеры в апреле 2020-го актриса заявляла, что ее начали проклинать.

Напомним, 8-серийный сериал снял режиссер Егор Анашкин по роману Гузель Яхиной. Дебютный роман писательницы был удостоен нескольких премий. В 2016 году автор получила награды «Ясная поляна» и «Большая книга».