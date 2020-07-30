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Айза Анохина призналась, что у нее была интимная связь с девушкой

Об этом блогер рассказала в своем инстаграме.

Айза Анохина призналась, что у нее была интимная связь с девушкой
Айза Анохина. Фото: instagram.com/aizalovesam

В своем микроблоге блогер и телеведущая Айза Анохина ответила на самые пикантные вопросы подписчиков. Откровения не заставили себя долго ждать. Звезда призналась, что вступала в интимную связь с женщиной.

Также Айза рассказала, что никогда не принимала противозачаточные таблетки и помнит свою первую любовь.

Айза Анохина
Айза Анохина. Скриншот: instagram.com/aizalovesam

Спросили подписчики и про Олега Майами. На вопрос, любит ли блогер молодого человека, она ответила «Дааа». Хотя не так давно влюбленные расстались. 35-летняя Анохина тогда объявила, что они друг другу не подходят.

Напомним, в начале июня телеведущая запустила собственный проект на канале «Супер». В передаче она рассказывает о своей жизни. В рамках шоу был показан и процесс развода с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

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Айза Анохинаинтимные отношенияОлег Майамиоткровенное признание