Айза Анохина призналась, что у нее была интимная связь с девушкой

Об этом блогер рассказала в своем инстаграме.

В своем микроблоге блогер и телеведущая Айза Анохина ответила на самые пикантные вопросы подписчиков. Откровения не заставили себя долго ждать. Звезда призналась, что вступала в интимную связь с женщиной.

Также Айза рассказала, что никогда не принимала противозачаточные таблетки и помнит свою первую любовь.

Спросили подписчики и про Олега Майами. На вопрос, любит ли блогер молодого человека, она ответила «Дааа». Хотя не так давно влюбленные расстались. 35-летняя Анохина тогда объявила, что они друг другу не подходят.

Напомним, в начале июня телеведущая запустила собственный проект на канале «Супер». В передаче она рассказывает о своей жизни. В рамках шоу был показан и процесс развода с бизнесменом Дмитрием Анохиным.